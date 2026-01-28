Skifahrer stürzte sieben Meter über eine Böschung

Der 75-Jährige war mit einer Gruppe unterwegs, als sich der Unfall ereignete.

Tirol. Ein 75-jähriger Skifahrer ist Dienstagnachmittag bei einem Skiunfall in Hopfgarten schwer verletzt worden. Der Mann war als Letzter einer siebenköpfigen Gruppe talwärts gefahren, als er plötzlich von der Piste abkam und sieben Meter über eine Böschung abstürzte.

Der Senior prallte gegen einen Baum und kam auf einem darunterliegenden Weg zu liegen. Ein anderer Skifahrer hörte den Aufprall und setzte die Rettungskette in Gang. Der 75-Jährige musste verletzt ins Spital geflogen werden.