Slowake raste mit über 200 km/h: Kleinkind (3) nicht angeschnallt

23-Jähriger raste mit Kleinkind im Auto Richtung Wien.

NÖ. Mit 207 km/h ist ein 23-Jähriger am Sonntag mit seinem Pkw in Richtung Wien über die Westautobahn (A1) in Bergland (Bezirk Melk) gerast.

Führerschein vorläufig abgenommen

Die dreijährige Tochter fuhr Polizeiangaben vom Montag zufolge im Wagen des slowakischen Staatsbürgers mit, war aber nicht ordnungsgemäß angeschnallt. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft kommt hinzu.

Auch Deutscher zu schnell

Für eine weitere Tempoeinlage sorgte ein 28-Jähriger am Sonntag in einem Baustellenbereich der Südautobahn (A2) in Wiener Neustadt. Bei erlaubten 80 km/h bretterte der Deutsche mit seinem Pkw mit 154 km/h dahin. Eine gültige Lenkerberechtigung besitzt der Mann nicht. Nun wartet auch auf ihn eine Anzeige bei der zuständigen Verwaltungsbehörde.