  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Spengler arbeitet am Dach
Arbeitsunfall

Spengler stürzt in Wien 15 Meter von Dach in Tiefe

29.08.25, 13:44
Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital eingeliefert. 

Wien. In Wien-Margareten ist am Donnerstagvormittag ein 63-jähriger Spengler von einem Hausdach um die 15 Meter abgestürzt. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen - offenen Brüchen und einem schweren Schädelhirntrauma - nach erfolgter Erstversorgung von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Freitag.

Der schwere Arbeitsunfall ereignete sich um 10Uhr in der Wehrgasse, wo der 63-Jährige und ein zweiter Angestellter einer Spenglerfirma beim Schneefang eines Hausdaches zwei Leitern aufgestellt haben, um Reparaturarbeiten zu erledigen. Daraufhin sei der 63-Jährige mitsamt der Leiter abgerutscht und in die Tiefe gestürzt.

