Starkregen führt zu Überflutungen in Oberösterreich

Heftige Regenfälle haben am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag in mehreren Regionen Oberösterreichs für Überflutungen gesorgt.

Besonders betroffen waren die Bezirke Steyr-Land, Kirchdorf und Gmunden, wo zahlreiche Keller unter Wasser standen und Straßen überflutet wurden. In Steyr waren die Einsatzkräfte stundenlang im Dauereinsatz.

© FF Steyr

Dutzende Einsätze in der Nacht

In der Stadt Steyr standen gegen 1 Uhr früh mehrere Straßenzüge unter Wasser, darunter die Stadtteile Ennsdorf, Ennsleite und Christkindl. Der starke Regen setzte dort in kurzer Zeit so viel Wasser frei, dass es zu überlaufenden Kanälen, angehobenen Kanaldeckeln und überfluteten Kellern kam. Die Feuerwehr rückte mit 14 Feuerwehren zu insgesamt 35 Einsätzen aus.

Am Sonntagvormittag waren die Aufräumarbeiten noch in vollem Gange.

© FF Steyr

Rund 40 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen und drei Löschzügen pumpten weiterhin Keller aus und sicherten gefährdete Bereiche. Besonders betroffen war eine Reihenhausanlage, deren sämtliche Keller unter Wasser standen. Insgesamt waren rund 20 Wohnhäuser betroffen.

© FF Steyr

Hochwassergefahr

Auch außerhalb von Steyr war die Lage angespannt. In mehreren Regionen stiegen die Pegelstände deutlich an. An Flüssen wie der Aist, Vöckla, Ager, Traun, Alm, Krems und Enns wurden Warnstufen überschritten, wie der hydrographische Dienst mitteilte. Besonders kleinere Gewässer können bei starken Regenfällen rasch anschwellen – entsprechende Vorsicht bleibt geboten.