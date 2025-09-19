Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Waffen und NS-Devotionalien sichergestellt
© LPD Steiermark

Razzia in Hitzendorf

54-Jähriger hortet Waffenarsenal und NS-Devotionalien

19.09.25, 07:24
Teilen

Ein 54-jähriger Deutscher hortete in seinem Haus in Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung) ein Waffenarsenal und NS-Devotionalien – die Polizei musste mit Hubschrauber nach ihm fahnden.

Das Landesamt für Verfassungsschutz schlug zu, nachdem der Mann in sozialen Medien nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet hatte, wie die Polizei berichtet. Bei der Hausdurchsuchung durch das LSE Steiermark am vergangenen Mittwoch wurden 18 Schusswaffen, eine verbotene Waffe, unzählige Hieb- und Stichwaffen, Schalldämpfer, mehr als 30.000 Stück Munition, Suchtmittel sowie NS-Devotionalien sichergestellt.

Waffen und NS-Devotionalien sichergestellt
© LPD Steiermark

Bereits in den Morgenstunden konnte der Verdächtige bei einer Vorpasshaltung durch Polizeikräfte an seiner Wohnadresse wahrgenommen werden. Der 54-Jährige verließ jedoch noch vor der Hausdurchsuchung das Grundstück mit einem seiner drei Hunde, berichtet die Polizei.

Verdächtiger flüchtete in Waldstück und versteckte sich

Als der Verdächtige mit seinem Hund zu Fuß zu seinem Wohnhaus zurückkehren wollte, dürfte der Mann von der Anwesenheit der Polizei auf seinem Grundstück Kenntnis erlangt haben, verschwand in weiterer Folge in das angrenzende weitläufige Waldstück und versteckte sich. Die Fahndung mit Polizeihubschrauber verlief zunächst ergebnislos.

54-Jähriger stellte sich der Polizei

Gegen 17:30 Uhr stellte sich der Verdächtige bei einer Polizeiinspektion in Graz-Umgebung. Der 54-jährige Verdächtige wurde nach der Einvernahme über Weisung der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen sowie die Auswertung der Datenträger werden durch das LSE Steiermark durchgeführt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden