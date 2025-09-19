54-Jähriger hortet Waffenarsenal und NS-Devotionalien

Ein 54-jähriger Deutscher hortete in seinem Haus in Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung) ein Waffenarsenal und NS-Devotionalien – die Polizei musste mit Hubschrauber nach ihm fahnden.

Das Landesamt für Verfassungsschutz schlug zu, nachdem der Mann in sozialen Medien nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet hatte, wie die Polizei berichtet. Bei der Hausdurchsuchung durch das LSE Steiermark am vergangenen Mittwoch wurden 18 Schusswaffen, eine verbotene Waffe, unzählige Hieb- und Stichwaffen, Schalldämpfer, mehr als 30.000 Stück Munition, Suchtmittel sowie NS-Devotionalien sichergestellt.

© LPD Steiermark

Bereits in den Morgenstunden konnte der Verdächtige bei einer Vorpasshaltung durch Polizeikräfte an seiner Wohnadresse wahrgenommen werden. Der 54-Jährige verließ jedoch noch vor der Hausdurchsuchung das Grundstück mit einem seiner drei Hunde, berichtet die Polizei.

Verdächtiger flüchtete in Waldstück und versteckte sich

Als der Verdächtige mit seinem Hund zu Fuß zu seinem Wohnhaus zurückkehren wollte, dürfte der Mann von der Anwesenheit der Polizei auf seinem Grundstück Kenntnis erlangt haben, verschwand in weiterer Folge in das angrenzende weitläufige Waldstück und versteckte sich. Die Fahndung mit Polizeihubschrauber verlief zunächst ergebnislos.

54-Jähriger stellte sich der Polizei

Gegen 17:30 Uhr stellte sich der Verdächtige bei einer Polizeiinspektion in Graz-Umgebung. Der 54-jährige Verdächtige wurde nach der Einvernahme über Weisung der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen sowie die Auswertung der Datenträger werden durch das LSE Steiermark durchgeführt.