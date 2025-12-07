Alte Murbrücke der A2 erfolgreich abtransportiert

Südautobahn nach nächtlicher Sperre bei Graz kurz nach 4.00 Uhr wieder offen - BILD

Die Südautobahn A2 ist in der Nacht auf Sonntag von 20.00 bis kurz nach 4.00 Uhr für einen spektakulären Kraneinsatz bei Abbrucharbeiten gesperrt gewesen.

Wie der Autobahnbetreiber Asfinag mitteilte, wurde das 230 Tonnen schwere und etwa 100 Meter lange Tragwerk der zweiten alten Murbrücke erfolgreich von drei Kränen angehoben, auf ein Spezialfahrzeug verladen und abtransportiert.

In den kommenden Monaten werden an der Stelle neue Brückenpfeiler errichtet. Die neue, südliche Murbrücke wird im Juni 2026 auf diese transferiert.