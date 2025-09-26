Arbeiter (41) von Erdreich verschüttet – tot

Ein 41-jähriger Arbeiter kam bei Kanalarbeiten ums Leben.

Steiermark. In Wörschach (Bezirk Liezen) kam es am Freitagvormittag gegen 11.43 Uhr zu einem tragischen Arbeitsunfall: Ein 41-Jähriger wurde bei Kanalarbeiten verschüttet und verstarb. Der Mann wollte kurz vor dem Zuschütten der Baugrube das Kanalrohr justieren als Erdreich aus bisher ungeklärter Ursache ins Rutschen geriet und den Mann unter sich begrub.

Ersthelfern gelang es mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Wörschach, den Verunglückten aus der Baugrube zu befreien. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und Reanimationsversuchen durch den Notarzt des Rettungshubschraubers C14 verstarb der 41-Jährige noch an der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen, berichtet die LPD Steiermark.