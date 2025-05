Baustart für neues Stadion in Hartberg fixiert

Der Umbau des Stadions in Hartberg kann starten: Nach Freigabe durch die Stadt beginnen kommende Woche die Vorarbeiten. Die ersten Heimspiele werden wegen der Bauzeit in der Südstadt ausgetragen.

In Hartberg startet kommende Woche der Umbau des Stadions – nötig, um die Bundesliga-Tauglichkeit zu sichern. Nach langwieriger Ausschreibung konnte mit der Firma Stahlbau Grabner ein regionaler Totalunternehmer beauftragt werden.

Ab 10. Juni beginnen der Abbau der Nord- und Südtribüne sowie die Verlängerung der Haupttribüne. Zum Saisonstart wird das Stadion noch nicht fertig sein. Die ersten Heimspiele sollen daher in der Südstadt stattfinden, so TSV-Präsidentin Brigitte Annerl. In Graz werden derweil die Ergebnisse zur Machbarkeitsstudie für den Stadionumbau in Liebenau erwartet – eine UEFA-Begehung ist im Juni geplant.