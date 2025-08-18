Drohnen-Video zeigt Massen-Crash mit 33 Autos auf der A2

Bei einer Massenkarambolage mit insgesamt 33 beteiligten Fahrzeugen auf der A2 bei Laßnitzhöhe nach Wien sind am Sonntag 28 Personen leicht und eine 18-Jährige schwer verletzt worden.

Steiermark. Auf der Südautobahn (A2) bei Laßnitzhöhe kam es Sonntagnachmittag zu einer schweren Massenkarambolage. Auslöser war ein geplatzter Treibstofftank eines Lkw, dessen Diesel sich über mehrere Fahrspuren ergoss. In der Folge gerieten zahlreiche Fahrzeuge ins Rutschen. Insgesamt kollidierten 33 Autos und Lastwagen, 29 Menschen wurden verletzt.

Eine 18-jährige Südoststeirerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt – ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Das Rote Kreuz versorgte weitere neun leicht verletzte Personen und brachte sie in umliegende Spitäler, berichtet "ORF Steiermark".

© Feuerwehr Nestelbach

Enorme Herausforderung für die Einsatzkräfte

Der Großeinsatz stellte eine enorme Herausforderung für die Einsatzkräfte dar: 34 Rot-Kreuz-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sowie 72 Feuerwehrleute waren an der Versorgung der Verletzten und an den Bergungsarbeiten beteiligt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt, die Unfallstelle gesichert und die großflächig verschmutzte Fahrbahn aufwändig gereinigt werden.

Die A2 blieb daraufhin in Fahrtrichtung Wien über Stunden gesperrt. Um die im Stau stehenden Autos aus dem Bereich zu bringen, organisierte die ASFINAG eine Betriebsumkehr auf die Gegenfahrbahn. Aufgrund des dichten Rückreiseverkehrs nach dem verlängerten Wochenende kam es jedoch zu erheblichen Verzögerungen.