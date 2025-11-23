Alles zu oe24VIP
Österreicher stirbt bei Skiunfall auf der Planai: Abseits der Piste gefahren
© ALL

Todesdrama

Österreicher stirbt bei Skiunfall auf der Planai: Abseits der Piste gefahren

23.11.25, 18:07
Skifahrer abseits der Piste tödlich verunglückt. 

Auf der steirischen Planai ist ein 42-jähriger Grazer beim Skifahren abseits der markierten Pisten ums Leben gekommen.

Im freien Gelände unterwegs 

Der Mann war laut Medienberichten im freien Gelände unterwegs, als er unterhalb der Burgstallalmbahn zu Sturz kam.

Er erlitt einen Genickbruch 

Nach Angaben der Bergbahnen dürfte der Skifahrer mit einem Ski an einer Wurzel hängen geblieben sein und dabei schwer gestürzt sein. Er erlitt einen Genickbruch und verstarb noch an der Unfallstelle. Pistenrettung und Alpinpolizei waren rasch vor Ort, konnten jedoch nicht mehr helfen.

Besondere Vorsicht 

Die Betreiber mahnen angesichts des Vorfalls zur besonderen Vorsicht im ungesicherten Gelände.

