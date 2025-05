Unfall beim Überholen: Radfahrer (69) stirbt nach Crash mit Auto

Ein 69 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag auf der Straße über den Pyhrnpass zwischen der Steiermark und Oberösterreich bei einer Kollision mit einem Pkw getötet worden.

Der Autofahrer (43) aus dem NÖ-Bezirk Melk wollte den Radler überholen, dieser sei plötzlich laut dem Lenker in die Straßenmitte geraten. Der 69-Jährige starb trotz Reanimierung noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Der Unfall passierte auf der Pyhrnpass Straße (B138) in Richtung Oberösterreich. Beim Überholen war es zur Kollision gekommen, trotz Notbremsung des Autofahrers. Zeugenaussagen bestätigen die Angaben des Pkw-Lenkers, dass der 69-Jährige mit seinem Fahrrad plötzlich in die Fahrbahnmitte geraten sei. Der Autofahrer sowie mehrere Ersthelfer versorgten den Verunglückten, so gut es ging, bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes. Er konnte stabilisiert und in den Rettungshubschrauber gebracht werden, als sich sein Zustand plötzlich verschlechterte. Die Reanimationsmaßnahmen am Boden verliefen erfolglos.

Die B138 war zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Ein mit dem Pkw-Lenker durchgeführter Alkomat-Test verlief negativ.