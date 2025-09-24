Syrer drohte ganze Familie abzufackeln

Bei der Einvernahme gab der Mann an, dass er sich "nur" selbst anzünden wollte.

Wien. Ein Syrer (32) soll in der Nacht auf Dienstag gegen 3.40 Uhr in Rudolfsheim-Fünfhaus seiner Frau, von der er schon länger getrennt ist, und den gemeinsamen drei Kindern im Alter zwischen 2 und 6 Jahren gedroht haben sie umzubringen.

Brisant: Nachdem die Polizei alarmiert wurde, hatte der 32-Jährige neben Drogen auch eine geringe Menge Benzin bei sich. Bei seiner Einvernahme bestritt der Tatverdächtige alle Vorwürfe. Gab aber an, vorgehabt zu haben, sich selbst mit dem Benzin anzuzünden.

Gegen den Vater von drei Kindern wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.

Polizei bietet Hilfe an

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:Frauenhelpline: 0800 222 555Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217Opfer-Notruf: 0800 112 112Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22