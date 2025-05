Tankdieb (29) überschlug sich mit Van auf Flucht vor Polizei

Ein 29-Jähriger lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd von Wien nach Deutsch-Wagram und crashte einen Streifenwagen, außerdem hätte er beinahe einen Tankwart niedergefahren - der Kroate wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

Wien, NÖ. Die riskante Raserfahrt des 29-Jährigen begann in der Millennium City und endete mit einem Pkw-Überschlag in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf). Der Kroate aus dem Bezirk Neunkirchen, der unter anderem Treibstoff gestohlen haben soll, blieb unverletzt. Er gestand mehrere Straftaten und wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Beamte hatten in Tiefgarage der Millennium City einen Pkw mit gestohlenen Kennzeichen bemerkt - da gab der Lenker Gas. © Millennium City ×

Bei einer Überprüfung möglicher Aufenthaltsorte des gesuchten Verdächtigen war einer Polizeistreife am Dienstag in einer Tiefgarage in der Brigittenau ein Opel Zafira mit gestohlenem Kennzeichen aufgefallen. Als der Lenker, der im Van saß, die Uniformierten sah, fuhr er davon und durchbrach die Schrankenanlage. Er raste über den Handelskai, die Nordbrücke, die Donauufer Autobahn (A22) und die Wiener Außenring Schnellstraße (S1). Dabei ignorierte er mehrere Anhalteversuche und führte riskante Fahrmanöver durch.

Auf der S1 bei Deutsch-Wagram fuhr er gegen einen Polizeiwagen und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw prallte gegen eine Betonleitwand, schleuderte nach rechts und stieß gegen eine Böschung. Infolge überschlug sich das Kfz. Der Mann steht auch im Verdacht des räuberischen Diebstahls (er hatte an einer Tankstelle nicht bezahlt und voll auf den Tankwart, der ihn aufhalten wollte, zugefahren, worauf der Angestellte zur Seite springen musste) sowie der Urkundenunterdrückung. Ermittlungen und Überprüfungen zu möglichen weiteren Straftaten sind im Gange.