Räuber-Duo überfiel Tankstelle und fesselte Mitarbeiterin

Nach einem brutalen Raubüberfall musste die Mitarbeiterin stundenlang gefesselt in der Tankstelle ausharren.

Tirol. Zu den wilden Szenen kam es in der Nacht auf Donnerstag in Ehrwald im Tiroler Bezirk Reutte. Zwei bislang unbekannte Männer überfielen eine Tankstelle. Dabei fesselte das Räuber-Duo eine anwesende Mitarbeiterin und flüchtete anschließend mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung.

Die gefesselte Mitarbeiterin musste so mehrere Stunden ausharren und wurde erst in den Morgenstunden aufgefunden. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung verlief negativ. Von den Räubern fehlt jede Spur. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.