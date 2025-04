1.000 Lehrer in Tirol gesucht

Am Montag startete die Hauptausschreibung für Lehrerstellen in Tirol. Besonders gefragt sind Pädagogen in bestimmten Fächern und Regionen.

Tirol. Rund 1.000 Lehrerstellen werden aktuell für Tirol ausgeschrieben. Besonders gefragt sind Lehrkräfte für Deutsch, Englisch, Mathematik, Sport, Religion und Inklusive Pädagogik. Der Lehrermangel betrifft vor allem Volks- und Mittelschulen sowie die Bezirke Kufstein, Reutte und Landeck. Im Großraum Innsbruck sind weniger Stellen offen. Bewerbungen sind bis 9. Mai über das Online-Portal der Bildungsdirektion möglich. Österreichweit werden heuer 6.100 Posten ausgeschrieben – die meisten in Wien. In den kommenden Monaten folgen weitere Ausschreibungen, die nächste am 28. Mai. Die ausgeschriebenen Stellen sind für das Schuljahr 2025/26 und ab September zu besetzen.



















