25-Jährige stürzt bei Bergtour 70 Meter ab - tot

Die junge Frau rutschte auf einem unmarkierten Weg aus und stürzte über felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe.

Schwaz. Eine 25-jährige Deutsche ist am Sonntagnachmittag beim Wandern in Mayrhofen in Tirol tödlich verunglückt. Die junge Frau rutschte auf einem unmarkierten Weg zum sogenannten Harpfner aus und stürzte über felsdurchsetztes Gelände rund 70 Meter in die Tiefe, wie die Polizei berichtete. Ihr 26-jähriger Begleiter, ebenfalls aus Deutschland, konnte nicht zu ihr absteigen und setzte einen Notruf ab. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 25-Jährigen feststellen.

Das Paar war gegen 12 Uhr von ihrer Urlaubsunterkunft in Mayrhofen zu einer gemeinsamen Wanderung aufgebrochen. Die von ihnen mittels einer App geplante Tour sollte sie ins Stilluptal, von dort zur Klammstrecke Ginzling und über Dornau wieder zurück nach Mayrhofen führen. Es handelte sich um keinen markierten bzw. beschilderten Wanderweg, weshalb sie mit ihren Handys navigierten. Schließlich gerieten sie in unwegsames Gelände. Ihr Plan, einen steilen Hang über nasse Steinplatten und moosbedeckte Flächen zu überwinden, scheiterte nach wenigen Metern. Angesichts der gefährlichen Bedingungen entschieden sie sich, umzukehren. Doch auf dem Rückweg verlor die Frau den Halt und stürzte ab. Ihr Begleiter konnte mit dem Rettungshubschrauber mittels Tau geborgen werden und blieb unverletzt.