51-Jährige stirbt nach Skiunfall: Polizei sucht Zeugen

Die 51-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, wo sie in den Abendstunden verstorben ist.

Tirol. Am Dienstag, um 15:22 Uhr, kam es im Schigebiet Hochfügen auf der schwarzen Piste Nr. 7, zu einem schweren Schiunfall, wie die Polizei in einer Aussendung informiert. Eine 51-jährige Polin wurde durch die Pistenrettung am linken Pistenrand liegend bewusstlos vorgefunden. Zeugen zum Unfallhergang konnten noch nicht ausgeforscht werden. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde die Polin mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, wo sie in den Abendstunden verstorben ist. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugenaufruf. Etwaige Zeugen zum Unfall mögen sich bei der Polizeiinspektion Ried i. Zillertal – Tel.Nr.: 059133 / 7253 – melden.