Brutale Home Invasion – 86-Jähriger im Schlaf zusammengeschlagen

Der Einbrecher malträtierte den schlafenden Mann mit Faustschlägen bzw. Fußtritten.

Nassereith. Ein 35-jähriger Ukrainer ist in der Nacht auf vergangenen Freitag in ein Einfamilienhaus in Nassereith in Tirol (Bezirk Imst) eingebrochen und hat dabei den gerade aus dem Schlaf erwachten 86-jährigen Hausbesitzer brutal attackiert. Der Tatverdächtige war im ersten Stock auf sein Opfer getroffen und hatte dieses - nachdem der Mann aufgewacht war - mit Faustschlägen bzw. Fußtritten malträtiert. Daraufhin raubte der Ukrainer eine am Nachttisch abgelegte Geldtasche.

Darin befand sich Bargeld in vorerst unbekannter Höhe. Das schwer verletzte Opfer setzte sich zur Wehr, informierte die Polizei. Es gelang ihm, noch in Anwesenheit des Täters, die Exekutive zu verständigen, woraufhin dieser über den Haupteingang des Einfamilienhauses floh. Einige Stunden später wurde der Einbrecher im Zuge einer Fahndung in unmittelbarer Nähe zum Tatort angehalten und schlussendlich festgenommen. Der 35-Jährige verweigerte bisher jede Aussage. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. Der Verdächtige war über den unversperrten Hintereingang in das Haus gelangt.

Der 86-Jährige wurde indes nach der notärztlichen Erstversorgung an Ort und Stelle in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Er hat schwere Verletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich, hieß es.