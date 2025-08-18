Alles zu oe24VIP
Brandberg
Im Zillertal

Fünf Frauen bei Autoüberschlag verletzt

18.08.25, 09:33
Die 34-jährige Lenkerin war über den Fahrbahnrand hinausgeraten  

Fünf Verletzte hat Sonntagabend ein Pkw-Unfall auf einer öffentlich zugänglichen Privatstraße in Brandberg im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) gefordert. Eine 34-jährige Bosnierin war mit ihrem Auto in einer leichten Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinausgeraten und gegen eine schräg nach oben verlaufende Böschung gestoßen. Daraufhin kippte das Fahrzeug um, überschlug sich einmal und kam wieder auf der Straße, auf den Rädern stehend, zum Stillstand.

Brandberg
Neben der Lenkerin erlitten auch vier weitere Insassen Verletzungen: Eine 23-jährige Ungarin, eine 27-jährige Österreicherin sowie zwei Serbinnen im Alter von 36 und 69 Jahren. Alle konnten selbstständig aus dem Pkw aussteigen, berichtete die Polizei. Nachfolgende Pkw-Lenker leisteten Erste Hilfe.

Brandberg
Die Ungarin wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen. Die weiteren Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ebenfalls dorthin gebracht.

