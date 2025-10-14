Tiroler Fahrschüler durch Suchtmittel beeinträchtigt am Steuer

Die überholende Polizeistreife bemerkte Anzeichen - der Fahrlehrer hatte nicht eingegriffen.

Tirol. Ein durch Suchtmittel beeinträchtigter 17-jähriger Fahrschüler ist am späten Montagnachmittag von der Tiroler Polizei in Völs (Bezirk Innsbruck-Land) auf der Inntalautobahn (A12) gestoppt worden. Einer Polizeistreife waren beim Überholen des Fahrzeuges entsprechende Anzeichen aufgefallen. Der Pkw wurde von der A12 abgeleitet. Der 17-Jährige weigerte sich, einen Harntest abzugeben. Schließlich stellte der Amtsarzt eine erhebliche Beeinträchtigung durch Drogen fest.

Dem Lenker wurde die Lenkberechtigung für Mopeds bzw. Leichtmotorräder, die der Österreicher bereits besessen hatte, abgenommen. Er wird angezeigt. Der Fahrlehrer, der am Beifahrersitz gesessen hatte, setzte seine Fahrt alleine fort.