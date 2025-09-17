Alles zu oe24VIP
Schreckschusspistole
Festnahme

Vor Supermarkt: Lehrling bedrohte Mitschüler mit Schreckschusspistole

17.09.25, 12:54 | Aktualisiert: 17.09.25, 14:40
Die Mitschüler vertrauten sich einem Lehrer an. 

Ein Lehrling (18) soll am Dienstag gegen 13 Uhr vor einem Supermarkt in Wien-Brigittenau zwei Jugendliche mit dem Umbringen bedroht haben. Dabei zeigte er auch eine Schreckschusspistole her.

Die beiden Jugendlichen, die das gleiche Bildungsinstitut wie der Russe besuchen, vertrauten sich später einer Lehrkraft an. Es kam zu einem größeren Polizeieinsatz, der 18-Jährige wurde mit Unterstützung von WEGA-Einsatzkräften festgenommen wurde. Bisher verweigerte der Verdächtige die Aussage.

Bei ihm wurde die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, gefunden und sichergestellt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 18-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.

