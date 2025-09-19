Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Vorarlberg
Rheintalautobahn
© APA/ANGELIKA GRABHER-HOLLENSTEIN (Archivbild)

Stauende übersehen

Massen-Crash auf der A14

19.09.25, 09:25
Teilen

Insgesamt waren sieben Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt.

Bregenz/Dornbirn. Zwei Pkw-Lenker haben am Donnerstagabend auf der Rheintalautobahn (A14) bei Dornbirn unabhängig voneinander das Ende einer Kolonnenbildung übersehen und Auffahrunfälle verursacht. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt, ein 60-Jähriger wurde leicht verletzt, teilte die Vorarlberger Polizei am Freitag mit. Die A14 war in Fahrtrichtung Deutschland bis etwa 18.30 Uhr gesperrt, es kam zu Staus.

Gegen 17.00 Uhr war ein Pkw-Lenker auf der Überholspur gegen das Stauende im Bereich der Ausfahrt Dornbirn-West geprallt. Er schob dadurch drei vor ihm fahrende Fahrzeuge aufeinander. An allen vier Wagen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Zeitgleich übersah auch ein 42-jähriger Autofahrer an derselben Stelle die Kolonne und fuhr trotz eingeleiteter Vollbremsung und Ausweichmanöver auf den Wagen eines 60-Jährigen auf, dessen Fahrzeug in der Folge gegen ein vor ihm fahrendes Auto prallte. Die Wagen des 42-Jährigen und des 60-Jährigen, der beim Aufprall Verletzungen erlitt, wurden erheblich demoliert. Der dritte Unfallbeteiligte ist bisher unbekannt. Er wird gebeten, sich zu melden, so die Polizei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden