Waffenarsenal und Pornosammlung bei Ex-SPÖ-Autor!

Wie jetzt die Polizei bestätigt, kam es in einem Wohnhaus in Strasshof an der Nordbahn, Bezirk Gänserndorf, wegen Gewalt in der Privatsphäre zu einem Einsatz. Ein 81-Jähriger hatte seine Ehefrau bedroht - dabei stießen die Beamten auf Ungeheures.

NÖ. Konkret wurden 2. März 2026 um 19:15 Uhr durch die Landesleitzentrale mehrere Polizeistreifen zu einem Wohnhaus nach Strasshof beordert, nachdem ein 81-jähriger Österreicher seine Ehefrau gefährlich bedroht haben soll und sich das Opfer in einem Raum eingeschlossen hatte. Auf den Senior waren laut Zentralem Waffenregister 70 Waffen registriert - der Mann ist laut oe24-Infos kein Unbekannter, der Milizunteroffizier, ÖBBler und Sachbuchautor war mehr als 50 Jahre aktives SPÖ-Mitglied und Politiker mit besten Verbindungen in Bundesministerien, eher vor einigen Jahren im Streit der Partei den Rücken kehrte. Für ihn gilt betreffend aller folgenden Vorwürfe natürlich die Unschuldsvermutung.

Bei der Klärung des Sachverhaltes wurden die Polizisten im Obergeschoss sowie im Keller des Gebäudes auf zahlreiche, frei herumliegende Schusswaffen aufmerksam. Wegen des dringenden Verdachts der Übertretungen nach dem Waffengesetz bzw. des Kriegsmaterialgesetzes wurde deshalb über Auftrag der Staatsanwaltschaft Korneuburg am 3. und 4. März 2026 durch Bedienstete des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung Niederösterreich (LSE NÖ) mit Unterstützung anderer Spezialeinheiten eine Hausdurchsuchung durchgeführt.

Auch MG und Sturmgewehr im Haus gefunden

Dabei wurde eine große Anzahl von Waffen, 550 kg Munition, Kriegsmaterial und diverses Waffenzubehör sichergestellt. Die Überprüfung der etwa 100 illegal besessenen Waffen - darunter ein Maschinengewehr MG 42 sowie auch ein StG77 aus Beständen des Bundesheeres - durch das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung Niederösterreich dauert an.

Bei dem 81-Jährigen handelt es sich vermutlich um einen Waffensammler. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen terroristischen oder sonstigen religiös motivierten Hintergrund vor.

Ebenfalls sichergestellt wurden Datenträger, die hinsichtlich strafbarer Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung durch das Landeskriminalamt Niederösterreich überprüft werden. Insider-Infos zufolge soll es sich teilweise auch um Kinderpornos handeln.

Gegen den 81-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Erhebungen an die Staatsanwaltschaft Korneuburg auf freiem Fuß angezeigt.