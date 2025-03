Warmes Wetter: Gefahr von Fensterstürzen von Kindern steigt

72 Prozent der Stürze ereignen sich von März bis August.

Endlich wird es wärmer! Mit dem frühlingshaften Wetter steigt aber leider auch die Gefahr von Fenster- und Balkonunfällen für Kinder deutlich an. In den vergangenen 15 Jahren ereigneten sich von insgesamt 191 Unfällen rund 72 Prozent in den Monaten März bis August. "Bei mildem Wetter beobachten wir in manchen Jahren bereits im März eine erhöhte Dynamik, weil die Wohnräume vermehrt gelüftet werden", warnte Johanna Trauner-Karner vom KFV.

"Unbeaufsichtigte Kleinkinder beweisen oft erstaunliche Geschicklichkeit. Sie steigen auf Sofas, um ein Fenster zu öffnen, klettern über die Brüstungen von Balkonen oder stellen sich auf Sesseln, um einen Blick ins Freie zu werfen. Kleinkinder sind besonders gefährdet", erklärte Trauner-Karner.

So beugen Sie vor

Mit 58 Fenster- bzw. Balkonstürzen von Kindern wurden in Wien in den vergangenen 15 Jahren die meisten Vorfälle gezählt, gefolgt von Oberösterreich (44 Fälle), Steiermark (24) und Niederösterreich (23). Die meisten der dokumentierten Fenster- und Balkonstürze ereigneten sich aus dem ersten Stock. Dabei blieben nur acht Kinder unverletzt, 78 wurden verletzt und vier Fälle endeten sogar tödlich.

"Bitte entfernen Sie Gegenstände von Fensterbrettern oder Balkonbrüstungen, die für Kinder reizvoll erscheinen, und statten Sie Ihre Fenster und Balkontüren mit versperrbaren Griffen aus", appellierte Trauner-Karner. In mindestens 14 Prozent der 191 Fälle waren zudem Fliegengitter in die Unfälle involviert.