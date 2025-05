Wieder Messer-Attacke in Favoriten - Syrer (22) in Lebensgefahr

Nach einem Bauchstich nur eine Nacht davor kam es in Favoriten wieder zu einer Messer-Attacke gegen einen Syrer. Dabei sollen drei Angreifer dem 22-jährigen Opfer am Viktor-Adler-Markt mehrere Messerstiche in Oberköper und Bauch versetzt haben.

Blutiger Vorfalle beim Viktor-Adler-Markt zwischen Reumann- und Keplerplatz. © wikipedia ×

Wien. Nächster blutiger Angriff mitten in der Waffenverbotszone in Favoriten: Nachdem in der Nacht auf Sonntag ein 30-jähriger Syrer nach eigenen Angaben von einem unbekannten Angreifer am Reumannplatz mit dem Messer bedroht und niedergestochen worden war - die Tätersuche hat noch keinen Erfolg gebracht -, kam es noch am selben Nachmittag um 15.45 Uhr beim nicht weit entfernten Viktor-Adler-Platz zum nächsten blutigen Zwischenfall mit einem Messer.

Diesmal soll ein 22-jähriger Syrer gleich von drei Unbekannten angesprochen und aus noch nicht geklärter Ursache attackiert worden sein.

Flucht in Richtung Reumannplatz

Laut Zeugen war es zwischen den Männern zunächst zu einem lautstarken Handgemenge gekommen. Die drei unbekannten Angreifer flüchteten, nachdem sie das Opfer mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzten, in Richtung Reumannplatz. Eine Sofortfahndung verlief negativ. Der 22-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen infolge von mehreren Lungen- und Bauchstichen von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Hintergründe zum Tathergang und den gesuchten Verdächtigen sind derzeit noch unklar.