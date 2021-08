× 22-Jähriger gibt in Wiener Einfamilienhaus Schüsse ab

Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und sämtliche Waffen sichergestellt.

Wien. Nachbarn alarmierten am Sonntag um etwa 2.30 Uhr die Polizei, da sie in einem Einfamilienhaus mehrere Schüsse gehört hätten. Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt betraten mit Unterstützung der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) das betroffene Haus. In dem Gebäude konnte ein alkoholisierter 22-jähriger österreichischer Staatsbürger angetroffen werden. Gegenüber den Beamten gab der Mann zu, dass er mit einer Schreckschusspistole mehrere Schüsse abgegeben habe. Als Motiv wurde persönlicher Frust genannt, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Waffenverbot ausgesprochen

Die Polizisten fanden im Zimmer des 22-jährigen insgesamt zehn Schreckschusswaffen (Pistolen, Gewehr) sowie 14 Kampfmesser. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und sämtliche Waffen sichergestellt. Unter den Messern befand sich auch ein Dolch mit nationalsozialistischem Verzierungen.

Die Polizisten erstatteten eine Anzeige gemäß dem Verbotsgesetz. Der Mann wies eine Alkoholisierung von 0,84 Promille auf.