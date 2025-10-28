28-Meter-Fichte: Christbaum für den Rathausplatz ist da

Ein 28 Meter hoher Christbaum aus Tirol ist heute in Wien eingetroffen. Die Fichte aus Hopfgarten im Brixental wurde am frühen Morgen am Rathausplatz aufgestellt. Der Baum bildet das leuchtende Zentrum des diesjährigen Christkindlmarkts.

Ein stämmiger Riese aus Tirol steht jetzt im Herzen Wiens. 28 Meter hoch, 50 Jahre alt und mit dichtem, tiefgrünem Nadelkleid ausgestattet, ist die Fichte aus Hopfgarten im Brixental das neue Schmuckstück am Rathausplatz. In wenigen Wochen verwandelt sie sich in die strahlende Hauptfigur des Wiener Christkindlmarkts.

Die 28-Meter-hohe Fichte aus Hopfgarten im Brixental thront seit Dienstag am Wiener Rathausplatz. © Stadt Wien Marketing/Lisa Leutner

Der Baum stammt aus dem wasserreichen Gebiet der Kelchsauer Ache in den Kitzbüheler Alpen. Dort wuchs er unter besten Bedingungen heran und entwickelte sich zu einem beeindruckenden Naturwunder. Mit einem Gewicht von 4,6 Tonnen und einem Stammdurchmesser von 65 Zentimetern ist er ein Symbol alpiner Kraft und Tiroler Naturstolz. Gefällt wurde die Fichte am Montag. In der Nacht auf Dienstag legte sie die rund 350 Kilometer lange Reise in die Hauptstadt zurück. Im Morgengrauen stellten die Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner das grüne Prachtstück auf dem Rathausplatz auf.

1.000 Kugeln und 2.000 Lichter

Dort braucht sie nun etwas Zeit, um sich von der Fahrt zu erholen und ihr Nadelkleid zu entfalten. "Sobald sich das Nadelkleid wieder schön gelegt hat, wird der Baum liebevoll gepflegt, in Form gebracht und für die feierliche Eröffnung vorbereitet", erklärte das Stadtgartenamt. Rund 1.000 Kugeln und 2.000 Lichter sollen die mächtigen Zweige bald schmücken. Vorher bessert das Team kleine Transportschäden aus und bringt den Baum behutsam in festliche Form.

Der Wiener Christkindlmarkt öffnet am 14. November. Einen Tag später folgt die offizielle Illuminierung. Bürgermeister Michael Ludwig und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle bringen dann gemeinsam nicht nur den Christbaum zum Leuchten, sondern auch die gesamte Weihnachtsbeleuchtung im Rathauspark. Auch der beliebte Herzerlbaum wird dann wieder funkeln.