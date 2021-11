Ihr zweiter Mann wurde offenbar zum Mörder an einer gebürtigen Iranerin in Wien.

Wien. Schreckensfund in einem Kellerabteil eines ­Gemeindehaus in Wien-Brigittenau: Ein Polizeidiensthund stöberte unter mehreren Gegenständen die dort versteckte Leiche auf. Laut Ermittlern deutet derzeit ­alles auf Fremdverschulden hin. Eine Obduktion wurde angeordnet. Alles spricht derzeit für Erwürgen.

Spitäler. Die Tochter (30) des Opfers, die mit ihrer Mutter stets einen engen Kontakt pflegte, hatte die 60-Jährige seit dem 19. November nicht mehr telefonisch erreicht. Nachdem es auch zwei Tage später kein Lebenszeichen von ihrer Mutter gab, erstattete die Tochter eine Vermisstenanzeige. Umgehend durchsuchte die Kripo die Unterkunft in dem Wohnblock gegenüber der Brigittakirche und den Keller der abgängigen Frau, fanden aber nichts Verdächtiges. Zudem wurden auch sämtliche Krankenhäuser kontaktiert, ob sich die 60-Jährige dort aufhalte.

Flucht. Nachdem allerdings auch der Lebensgefährte der Vermissten (der mit der Iranerin zusammengekommen war, nachdem ihr Mann vor 6 Jahren verstorben ist) plötzlich nicht mehr erreicht werden konnte bzw. sein Handy ganz abgeschaltet war, wurde Dienstag die Wohnung und das Kellerabteil am Brigittaplatz neuerlich durchsucht. Diesmal mit Unterstützung eines Leichenspürhundes. Der Vierbeiner führte die Beamten schließlich zu der unter mehreren Gegenständen „begrabenen“ Frau. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 60-Jährigen feststellen. Eine Fahndung nach dem 64-jährigen Lebensgefährten, der sowohl die kanadische als auch die iranische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde eingeleitet.

Sollte sich der Mordverdacht erhärten, ist es der bereits 30. Femizid in Österreich in diesem Jahr.

Nachbar Kerem E. ist geschockt: „Die Frau war so eine nette Person. Ich kenne auch den Sohn und die Tochter. Der Gesuchte war immer sehr wortkarg und ist etwas korpulenter. Hoffentlich erwischt man ihn.“