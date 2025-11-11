Alles zu oe24VIP
Aktion: Mit jeder Suppe in der Gastronomie spenden
© Wiener Tafel / Thomas Topf

Bis Ende des Jahres

Aktion: Mit jeder Suppe in der Gastronomie spenden

11.11.25, 11:37
Die Aktion trägt den treffenden Namen "Suppe mit Sinn" und sie geht wie folgt: Suppe in einem der teilnehmenden Gastro-Betriebe bestellen und schon hat man einen Euro an die Tafel Österreich und somit Menschen in Not gespendet.

Die Aktion läuft seit 1. November und noch bis zum 31. Dezember 2025 in 90 Betrieben in Wien. In ganz Österreich sind es gar 150 Betriebe.

Mit diesem einen Euro können zehn warme Mahlzeiten für Menschen in Armut finanziert werden. Diese Suppe macht also definitiv Sinn. Im Vorjahr konnten durch die Aktion 600.000 Suppen an Bedürftige bereitgestellt werden.

Teilnahme für Lokale weiterhin möglich

Die teilnehmenden Lokale können online eingesehen werden, sie reichen aber von Cafés und Beisln bis hin zu Haubenrestaurants. Die Anmeldung für Betriebe ist auch weiterhin offen, sollte Interesse bestehen.

Und wenn man helfen will, aber kein Fan von Suppen ist, ist auch eine reguläre Spende möglich.

