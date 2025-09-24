Alles zu oe24VIP
Westbahnhof Ubahn
© Wiener Linien/Johannes Zinner (Symbolbild)

Mehrere Männer

"Allah-Musik"-Aufregung in Wiener Öffis

24.09.25, 18:22
Teilen

Mittwoch, 18 Uhr, in der Wiener U-Bahn-Linie 1 - eine Gruppe von drei jungen Männern, die lautstark auf Arabisch miteinander reden, spielen plötzlich am Handy "Allah-Gebetsmusik" ab.

Wie eine oe24-Leserin schildert, sind es wenige Minuten in der U1 am Mittwochabend, die "beängstigend" waren.

Lautstark auf Arabisch 

In einem Waggon der U-Bahn sitzt eine Gruppe von Männern, die sich lautstark auf Arabisch unterhalten. Einer von ihnen, mit Vollbart und Kapuze über dem Kopf, spielt plötzlich laute "Allah-Musik" ab, wie die Lesereporterin gegenüber oe24 berichtet.

Passagiere wundern sich

Die Frau hört dabei auch, wie mehrmals hektisch das Wort "Allah" fällt. Sie dreht sich im Waggon um - der zumindest den Sitzplätzen nach voll besetzt ist. Vereinzelt drehen sich auch andere Passagiere um, wundern sich über die Musik.

Sicherheitskräfte am Ausgang 

An einem der Ausgänge stehen Sicherheitskräfte - zwei Männer - wie die Frau schildert. Sie greifen nicht ein, beobachten die Situation, sprechen die Männer aber nicht an.

