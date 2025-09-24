Schock-Beichte von Englands Stürmer-Ikone

Er ist eine Ikone in England und eine absolute Stürmer-Legende. Jetzt packt er aus und schockt alle Fans.

Wayne Rooney enthüllt seine Alkoholsucht: „Ohne Coleen wäre ich tot“.

Beziehung zum Alkohol

Die Legende von Manchester United und England hat über seine Beziehung zum Alkohol gesprochen und darüber, wie weit er ging, um seinen Alkoholkonsum vor Sir Alex Ferguson zu verbergen.

Hilfe seiner Frau Coleen

Wayne Rooney hat seine Alkoholsucht bekannt gegeben – und zugegeben, dass er ohne die Hilfe seiner Frau Coleen gestorben wäre. Rooney verriet im „Rio Ferdinand Presents“-Podcast, wie er ständig mit dem Alkohol zu kämpfen hatte.

Rooney gibt zu, dass er so große Anstrengungen unternahm, um seinen Alkoholkonsum vor Sir Alex Ferguson zu verbergen, dass er sich sogar Augentropfen verabreichte und stets Kaugummi kaute, bevor er zum Training ging.

"Zwei Tage lang durchgetrunken"

Rooney sagte: "Ich habe einfach zwei Tage lang durchgetrunken. Ich ging zum Training, und am Wochenende hatte ich zwei Tore geschossen, und dann ging ich zurück und trank wieder zwei Tage lang durch.“

Über seine Frau sagte er: "Ich glaube ehrlich, wenn sie nicht da wäre, wäre ich tot. Das glaube ich."