Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Rooney
© Getty

Packt aus

Schock-Beichte von Englands Stürmer-Ikone

24.09.25, 18:06
Teilen

Er ist eine Ikone in England und eine absolute Stürmer-Legende. Jetzt packt er aus und schockt alle Fans. 

Wayne Rooney enthüllt seine Alkoholsucht: „Ohne Coleen wäre ich tot“. 

Beziehung zum Alkohol  

Die Legende von Manchester United und England hat über seine Beziehung zum Alkohol gesprochen und darüber, wie weit er ging, um seinen Alkoholkonsum vor Sir Alex Ferguson zu verbergen. 

Hilfe seiner Frau Coleen 

Wayne Rooney hat seine Alkoholsucht bekannt gegeben – und zugegeben, dass er ohne die Hilfe seiner Frau Coleen gestorben wäre. Rooney verriet im „Rio Ferdinand Presents“-Podcast, wie er ständig mit dem Alkohol zu kämpfen hatte. 

Rooney gibt zu, dass er so große Anstrengungen unternahm, um seinen Alkoholkonsum vor Sir Alex Ferguson zu verbergen, dass er sich sogar Augentropfen verabreichte und stets Kaugummi kaute, bevor er zum Training ging. 

"Zwei Tage lang durchgetrunken"

Rooney sagte: "Ich habe einfach zwei Tage lang durchgetrunken. Ich ging zum Training, und am Wochenende hatte ich zwei Tore geschossen, und dann ging ich zurück und trank wieder zwei Tage lang durch.“ 

Über seine Frau sagte er: "Ich glaube ehrlich, wenn sie nicht da wäre, wäre ich tot. Das glaube ich."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden