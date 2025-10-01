AMS Wien empfiehlt Jobsuche in Tirol und Kärnten

Tausende Wienerinnen und Wiener stehen derzeit ohne Arbeit da. Jetzt schlägt das AMS Wien vor, die Jobsuche bis nach Tirol auszuweiten.

Die Arbeitslosigkeit in Wien zieht wieder spürbar an, besonders ältere und junge Arbeitssuchende spüren die Kälte des Herbstes auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen ist im September auf 124.877 gestiegen, das sind 7,1 Prozent mehr als im Vorjahr.

Im Einzelhandel, der sonst als Rückgrat der Wiener Arbeitswelt gilt, stieg die Arbeitslosigkeit um alarmierende 10,6 Prozent. Auch im Bau, in der Produktion und in der Gastronomie verschärft sich die Situation. AMS-Wien-Chef Winfried Göschl blickt deshalb entschlossen über die Stadtgrenzen hinaus. Er sieht in der kommenden Wintersaison eine echte Chance für alle, die bereit sind, sich vorübergehend beruflich woanders zu beweisen.

Job in einem anderen Bundesland ausprobieren

"Gerade im Gastgewerbe und in tourismusnahen Bereichen bietet sich gerade jetzt eine gute Gelegenheit, auch einmal in einem anderen Bundesland zu arbeiten“, so Göschl. Denn während in Wien viele Betriebe auf Sparflamme laufen, herrscht in den westlichen und südlichen Bundesländern Hochbetrieb. Ob Tiroler Luxushotel oder Kärntner Berghütte, wer flexibel ist, kann gutes Geld verdienen. Göschl ist überzeugt, dass dieser Schritt niemandem schadet. "Das bedeutet nicht, Wien für immer den Rücken zu kehren. Ganz im Gegenteil – wer eine solche Arbeitserfahrung gesammelt hat, findet anschließend auch in Wien wieder leichter einen Job", erklärt er.

Das AMS Wien unterstützt seine Kundinnen und Kunden aktiv bei der Vermittlung in Saisonbetriebe. Beratung, Stellenangebote und organisatorische Hilfe sollen die Schwelle zum beruflichen Neuanfang senken.

Trotzdem wirft der Vorschlag Fragen auf. Wer ein saisonales Jobangebot in einem anderen Bundesland annimmt, muss mitunter den Lebensmittelpunkt hunderte Kilometer von Familie, Wohnung und gewohnter Umgebung verlagern. Die Idee klingt pragmatisch, doch ob sie auf Dauer tragfähig ist, bleibt offen.