Brutale Home Invasion in Wien

Ein 38-jähriger Wiener wurde bei einer Home Invasion schwer am Kopf verletzt.

Wien. Ein 38-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung in Wien-Floridsdorf von zwei Unbekannten überfallen und schwer am Kopf verletzt worden. Die Täter klopften an der Tür, als das Opfer öffnete, drangen sie in die Wohnung ein und versuchten, den Mann mit Kabelbindern zu fesseln. Der 38-Jährige wehrte sich und wurde daraufhin mit dem Griff einer Axt auf den Kopf geschlagen. Ein Nachbar hörte Hilfeschreie und rief die Polizei, die Räuber flüchteten.

Polizisten fanden den 38-Jährigen stark blutend, aber ansprechbar im Vorzimmer liegend. Der Verletzte wurde durch einen Rettungsdienst versorgt und mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Freitag. Ob etwas geraubt wurde, war noch unklar, sagte Polizeisprecherin Anna Gutt auf APA-Nachfrage. Das Opfer lag noch im Spital. Die Täter hatten bei der sogenannten Home Invasion vor ihrer Flucht jedenfalls noch die Wohnung durchsucht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung war erfolglos verlaufen. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, übernahm die weiteren Ermittlungen.