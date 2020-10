Fußgängerin (41) durch fliegenden Mistkübel verletzt

Auto krachte in Verkehrsschild, wodurch Abfallbehälter zu Wurfgeschoß wurde.

Eine 41-jährige Fußgängerin ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Ottakring von einem durch einen Verkehrsunfall weggeschleuderten Mistkübel am Körper getroffen worden. Die Frau zog sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu, ebenso der 32-jährige Autofahrer, dessen Pkw gegen die Befestigung des Abfallbehälters prallte, berichtete die Polizei.

© LPD Wien

Der 32-Jährige war gegen 0.30 Uhr mit seinem Auto auf der Ottakringer Straße unterwegs, als er bei der Kreuzung mit der Hettenkofergasse mit dem Auto eines 55-Jährigen zusammenfuhr. Der Wagen des Jüngeren krachte in ein Straßenschild, auf dessen Stange auch der Mistkübel befestigt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Abfallbehälter zum Wurfgeschoß und traf die 41-Jährige.