Gas-Alarm in Wiener City – Großeinsatz

In der Singerstraße kam es zu einem Gasleitungsgebrechen. Wiener Netze, Feuerwehr und Polizei standen im Einsatz. Der Bereich wurde abgesperrt.

Wien. Gas-Alarm am Freitag in der Wiener Innenstadt: In der Singerstraße kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Gasleitungsgebrechen. Ein Großeinsatz war die Folge. Wiener Netze, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort, um den Schaden zu beheben und die Gegend zu sichern.

Leck bei Routineüberprüfung festgestellt

Eine Sprecherin der Wiener Netze berichtet gegenüber oe24, dass bei einer Routineüberprüfung, wie sie täglich von Teams in ganz Wien durchgeführt werden, eine vermutlich undichte Stelle entdeckt wurde. Im nächsten Schritt wird das Leck, das sich unter einem Schanigarten befinden soll, untersucht, die betreffende Stelle ausgegraben und die Leitung abgedichtet. Da es sich um ein kleines Leck handeln dürfte, braucht es keine Versorgungsunterbrechung der Hausanschlussleitung.

Die Berufsfeuerwehr Wien war zur Assistenzleistung der Wiener Netze am Ort des Geschehens. Die Feuerwehrleute waren für den Brandschutz zuständig, sollte es zu einem Brand kommen. Zusammen mit der Polizei wurden notwendige Absperrungsmaßnahmen vorgenommen. Außerdem war die Feuerwehr zum Objektschutz vor Ort und führte laufend Messungen mit einem Messgerät durch. Auch hier unterstützend zu den Wiener Netzen. Sieben Fahrzeuge und 29 Einsatzkräfte waren in der Singerstraße.