Hinter Bern & Berlin: Essen, Bier & Kaffee in Wien teuerer

In einer internationalen Studie hat "Chef's Pencil" das Verhältnis von Einkommen zu Preis eines Restaurant-Menüs, Kaffees und Biers in 177 Städten verglichen. Dabei schnitt Wien wesentlich schlechter als andere deutschsprachige Städte wie Bern, Zürich, Genf, Berlin, Frankfurt oder München ab.

Die Methodik beschreibt die Seite so: Aus der Crowdsourcing-Datenbank Numbeo wurden die Daten für Lebenserhaltungskosten und auch durchschnittliches Gehalt gezogen. Zwar sind diese Werte nicht so akkurat wie offizielle Zahlen, aber bieten dennoch einen Richtwert.

Kontrolliert wurde der Preis für ein dreigängiges Menü in einem durchschnittlichen Restaurant für eine Person, sowie die Preise von einem Cappuccino und einem Bier. Zumindest beim Bier schneidet Wien etwas besser ab.

Zu teures Essen, zu wenig Gehalt?

So liegt die Bundeshauptstadt bei einem Menü auf Platz 73, mit einem Preis von umgerechnet 43 Euro bei 1,4 Prozent des durchschnittlichen Monatsgehalts, das mit 3.006 Euro angegeben wird. Damit liegt man immerhin zwei Plätze vor Graz, bei denen Preis aber auch Gehalt niedriger liegt.

Damit befinden sich die beiden Österreicher spannenderweise weit hinter den Schweizer Städten, die eigentlich für teure Lebenserhaltung bekannt sind. Bern schafft es gar auf den dritten Platz, mit zwar 59 Euro pro Menü, aber einem Gehalt von rund 8.000 Euro und damit einem Verhältnis von 0,8%. Zürich (16) und Genf (18) sind ebenfalls weit vorne. In Deutschland belegen Frankfurt (25), Berlin (34), München (43) oder auch Hamburg (55) allesamt bessere Plätze als Wien.

© Chef's Pencil

Beim Bier gut dabei, beim Kaffee weniger

Für seinen Kaffee bekannt, bietet Wien aber nicht gerade billige Preise und daher auch nur den 85. Platz. Der Preis eines Cappuccinos wird mit 4,40 Euro angegeben, was 4,8 Prozent des monatlichen Einkommens entspricht, wenn jeden Tag einer getrunken wird. Hier belegt Genf den ersten Platz, mit teurem Kaffee (>6 Euro), aber hohem Gehalt. Graz belegt Platz 84.

Punkten kann die Hauptstadt aber bei einem anderen Kulturgut, nämlich dem Bier. Der 48. Platz springt heraus mit einem Preis von rund 5 Euro (1,8%), Graz belegt Nummer 67 mit fast 6 Euro (2,0%). Interessanterweise führen hier nicht die Städte mit hohem Gehalt an, sondern jene mit sehr billigem Bier. Drei chinesische Städte bieten ihr Bier für um die 1,40 Euro an.