Horror-Unfall in Wien: Metallrohre bohrten sich in Fahrerseite

Horror-Crash in Wien-Wieden: In der Nacht auf Dienstag prallten zwei Fahrzeuge zusammen, ein Auto schleuderte gegen ein Geländer und Metallrohre bohrten sich in die Fahrerseite des Unfallfahrzeugs.

In der Nacht auf Dienstag gegen Mitternacht prallte in der Wiedner Hauptsraße ein Kleintransporter in die rechte Seite eines PKWs. Daraufhin wurde das Auto gegen das Geländer einer Straßenbahnhaltestelle geschleudert, woraufhin sich die Metallrohre in die Fahrerseite des Fahrzeugs bohrten. Bei dem Unfall wurde auch ein Ampelmast umgerissen. Eingeklemmter Fahrer verletzt, Unfallursache unbekannt Der Fahrer des eingeklemmten Autos wurde unbestimmten Grades verletzt, während die zwei Insassen des Kleintransporters unverletzt blieben. Was den Zusammenstoß verursacht hatte, ist bislang unbekannt. Fahrer mit hydraulischem Spreizer aus Auto-Wrack befreit Während Notfallsanitäter der Berufsrettung Wien den eingeklemmten Verletzten im Fahrzeug versorgten, sicherte die Feuerwehr das Unfallfahrzeug und entfernte die durchbohrte Fahrertüre. Mit einem hydraulischen Spreizer wurde der Fahrer dann aus dem demolierten Auto befreit. Die Berufsrettung Wien brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Einsatz war gegen 1:00 Uhr beendet.