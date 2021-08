Hunderte bei Anti-Abschiebedemo in Wien

Derzeit findet eine Demonstration gegen die harte Flüchtlingspolitik der Regierung statt. Organisiert wird diese von der Partei LINKS.

Angesichts der alarmierenden Zustände in Afghanistan, organisiert die Partei LINKS eine Demonstration und fordert sichere Fluchtwege für Menschen, die vor den Taliban fliehen. Mehrere hundert Menschen gehen in Solidarität mit den Flüchtlingen aus Afghanistan auf die Straße.

Für Aufnahme

Bereits am Montag sprach sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) klar für eine Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan aus. Wien würde auf jeden Fall Menschen aufnehmen. In einem offenen Brief sprach sich auch Innsbrucks Stadtchef Georg Willi in einem offenen Brief dafür aus, Flüchtlinge aufzunehmen. Heute findet in diesem Sinne auch eine Demonstration statt.

Start um 18.00 Uhr

Auf der Demonstration sprechen Menschenrechtsaktivisten wie Susanne Scholl, und Menschen aus Afghanistan. Die Polizei ist mit einem Kontingent von 60-70 Polizisten vor Ort. Derzeit nehmen etwa 400 Menschen an den Demonstrationen teil. "Ganz Wien ist ein sicherer Hafen" steht auf einem Transparent geschrieben.