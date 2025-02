Kollegen in Wien mit Hammer auf Kopf geschlagen

Das Opfer stand dem späteren Angreifer bei der Arbeit - der Sanierung einer Fassade eines Wohnhauses - im Weg. Es folgte ein Kampf Fäuste vs. Hammer. Beide Beteiligte wurden angezeigt.

Wien. Wegen Nichtigkeiten gerieten einander zwei Arbeiter mit (unterschiedlichen) Balkan-Wurzeln dermaßen in die Haare, dass ein Mann seinem Kollegen schlussendlich mit dem Hammer auf den Kopf schlug und ihn dabei schwer verletzte.

Auf einer Baustelle in der Märzstraße im Bezirk Penzing eskalierte die Meinungsverschiedenheit am frühen Donnerstagnachmittag. Der jüngere Kollege soll dem anderen immer wieder bei der Arbeit im Weg gestanden sein. Das habe letztendlich ein Handgemenge ausgelöst.

Als die alarmierten Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, versuchte der hammerschwingende Ex-Jugoslawe zu Fuß zu flüchten. Der 44-Jährige aus Bosnien und Herzegowina konnte jedoch ganz in der Nähe aufgegriffen werden. Die Polizei fand den zweiten Mann, einen 40-jährigen Serben, mit blutender Kopfwunde an Ort und Stelle. Er wurde in ein Spital gebracht.

Beide Männer wurden nach ersten Ermittlungen angezeigt. Der Ältere ist auch wegen des Verdachts der absichtlichen schweren Körperverletzung festgenommen worden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.