Kulinarisches Gastspiel: taubenkobel feiert Pop-up-Jubiläum im Atelier Augarten

Der taubenkobel hebt ab – und feiert zehn Jahre Pop-up-Geschichte mit einem kulinarischen Höhenflug im legendären Atelier Augarten.

Der taubenkobel kehrt nach Wien zurück. Ab dem 14. November zieht das gefeierte Pop-up für sechs Wochen ins Atelier Augarten ein. Barbara Eselböck und Alain Weissgerber feiern dort zehn Jahre kulinarische Freiheit unter dem Motto "VOGELFREI". Wer einen der Plätze ergattert, darf den Alltag abstreifen und sich von Leichtigkeit tragen lassen.

Das Atelier Augarten erzählt Wiener Geschichte. Hier arbeitete einst der Bildhauer Gustinus Ambrosi, später zeigte Francesca Habsburg zeitgenössische Kunst. Nun verwandeln Barbara Eselböck und Alain Weissgerber diesen Ort in ein Refugium für Feinschmecker. "Wir wollten immer frei bleiben, frei im Denken, frei im Geschmack, frei von Erwartungen“, so Barbara Eselböck. "Dieses Jahr feiern wir das wörtlich." "Vogelfrei bedeutet für uns Leichtigkeit, Lust und Freiheit", ergänzt Alain Weissgerber. Dieses Lebensgefühl wollen sie auf jedem Teller spürbar machen.

Hochflug und Zwischenflug

Das Menü zum Jubiläum trägt diese Idee in jeder Komposition. Der "Hochflug" bietet für 220 Euro ein vielschichtiges Festmahl mit feiner Balance aus Kreativität und Präzision. Montag bis Mittwoch ergänzt der "Zwitscherflug" das Angebot um ein fröhliches Menü für 120 Euro. Beide Varianten stehen für einen Zugang zur Küche, der spielerisch, klar und frei gedacht ist.

Zwischen dem 14. November und dem 21. Dezember lädt das Atelier Augarten zu genussvollen Momenten in besonderer Atmosphäre. Reservierungen und Anfragen für Weihnachtsfeiern, exklusive Veranstaltungen oder maßgeschneiderte Erlebnisse nimmt das Team per E-Mail an restaurant@taubenkobel.at entgegen. Wer sich darauf einlässt, erlebt eine Auszeit voller Geschmack, Leichtigkeit und Lebensfreude.