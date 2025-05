Donauinselfest mit Milow, OUT of ORDA, Milky Chance und Kim Wilde

Das Donauinselfest steht vor der Tür - mit 700 Stunden Programm, mehr als 200 Acts und 16 Bühnen auf 4,5 Kilometern Festivalgelände.

Vom 20. bis 22. Juni verwandelt sich die Donauinsel wieder in Europas größte Freiluftbühne bei gratis Eintritt. Beim 42. Inselfest (#dif25) erwartet die Besucher wieder ein buntes Programm mit über 200 Künstlern aus aller Welt, deren musikalisches Spektrum von Rock und Pop über Techno bis Klassik reicht. Bereits am Freitag steht mit dem Inklusionskonzert von Milow ein absoluter Superstar auf dem Programm - zugänglich für ALLE.

Weitere Musik-Highlights wurden am Mittwoch bei der offiziellen Pressekonferenz in der Volksoper bekanntgegeben: AUT of ORDA, Symba, Milky Chance, No Angels, Kim Wilde, JOSH., Esther Graf, RAG 'N' BONE MAN, Steel Panther, Halestorm, BEAST IN BLACK sowie Red Bull Symphonic, Christian Kolonovits und die Wiener Symphoniker, Jazz Gitti & Disco Killers, Conchita Wurst & Band, Alle Achtung, Milk & Sugar, Cyril, Fast Boy, DJ Artin und viele mehr werden Ende Juni live zu erleben sein.

AUT of ORDA © Facebook/See The Moment - Keep The Moment ×

Insgesamt wartet das #dif25 mit einem bunten Musikmix auf 16 Bühnen und einem vielfältigen Tagesangebot mit mehr als 700 Stunden Programm auf. Dabei wird verstärkt auf Inklusion und barrierefreie Angebote gesetzt, die Gebärdensprachperformances und spezielle Ruhezonen umfassen.

Donauinselfest entwickelt sich weiter

"Kein anderer Ort bringt Wiens Vielfalt so herzlich auf die Bühne wie das Donauinselfest – ein Fest für alle, mitten in der Stadt und seit jeher bei freiem Eintritt. Das gelingt nur durch die großartige Unterstützung unserer Donauinselfest-Familie, darunter hunderte ehrenamtliche Helfer:innen – ein wahrer Ausdruck des Zusammenhalts, der Wien so besonders macht. Das Donauinselfest entwickelt sich immer ein Stück weiter... Ein mir immer schon wichtiges Anliegen ist die Frauenförderung - ich freue mich sehr, dass wir mit dem diesjährigen Line-up einen Frauenanteil von über 40 Prozent bieten können, mit so vielen Female Fronted Acts in der ersten Reihe", erklärt Barbara Novak, DIF-Veranstalterin und Landesparteisekretärin der SPÖ Wien.

© Markus Sibrawa ×

Das Tagesprogramm wurde in diesem Jahr mit den drei Schwerpunkten Demokratie, Klima und Inklusion ebenfalls weiterentwickelt. Neben dem hochkarätigen Musikprogramm wird den Besuchern auf der Donauinsel in gewohnter Weise ein Action- und Fun-Programm mit beispielsweise Beachvolleyball oder Yoga sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot etwa zum Thema Kreislaufwirtschaft geboten.

© Alexander Müller ×

Im Rahmen der DIF-Charity können Besucher durch das Becherpfand in Höhe von 2 Euro die Krebshilfe Wien unterstützen. Überhaupt setzt das Donauinselfest auf die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Eine eigens eingerichtete Nachhaltigkeitsinsel fördert umweltfreundliche Maßnahmen wie E-Mobilität und die Reduktion von Lebensmittelabfällen.