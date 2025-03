Eis-Saison macht Gusto auf Johann Strauss

Eissalons luden zur Saisoneröffnung mit zahlreichen neuen "Jahres-Geschmäckern".

Bei noch recht frischen Temperaturen wurde heute von der Wirtschaftskammer die Eissaison 2025 offiziell eröffnet. Die Salonbetreiber luden in den "Eissalon am Schwedenplatz" in der Wiener City, wo heuer erstmals keine Sorte des Jahres präsentiert wurde.

Kreative Eissorten zum Strauss-Jahr

Vielmehr wird auch in dieser Sparte dem 200. Geburtstag von Johann Strauss gedacht. Zahlreiche Kreationen sollen dem Walzerkönig huldigen, wie etwa die Kreation "Die Fledermaus" mit Champagner-Geschmack. Eine Tiramisu-Eiskreation erinnert an "Eine Nacht in Venedig" und blaues Stracciatella-Eis mit goldenem Glitzer an "An der schönen blauen Donau".

Wiener Honig unterstreicht Holunder

Mit "Frühlingsstimmen" wurde wiederum die Geschmacksrichtung Holunder mit Wiener Honig in Szene gesetzt, freute sich Salonbetreiber Silvio Molin-Pradel. Andrew Nussbaumer, Sprecher der Eissalonbetreiber in der WKÖ, hofft auf weitere Kreationen der 400 Salonbetreiber in ganz Österreich, die handwerklich hergestelltes Speiseeis im Sortiment haben. "Neben Klassikern wie Schokolade oder Vanille sowie traditionellen Frucht-und Nusssorten gibt es auch heuer wieder viele neue Eiskreationen zu probieren. Der Fantasie der handwerklichen Eismacherinnen und Eismacher sind dabei kaum Grenzen gesetzt."

Zeitgleich zur österreichischen Eröffnung wurde auch in Deutschland der Saisonstart gefeiert. Allerdings einigte man sich dort auf eine einheitliche Sorte. In Berlin wurde "Himbeere mit Pfeffer" präsentiert.

"Hallelujah"-Eis zum Heiligen Jahr

Aber nicht nur die Werke von Johann Strauss werden in diesem Jahr gefeiert. Aus kirchlicher Sicht ist 2025 auch ein sogenanntes Heiliges Jahr oder Jubeljahr. Passend dazu trägt die europäische Eissorte des Jahres den symbolträchtigen Namen "Hallelujah", die in der kommenden Woche in Rom vorgestellt wird. Die Kreation besteht aus Gianduja-Eis mit gerösteten Haselnüssen und Schokolade. Bei Gianduja handelt es sich um eine cremige Paste italienischen Ursprungs aus Haselnüssen und Kakao. Sie wird nach traditioneller Technik in das Gefrorene eingerührt, das dadurch ein marmoriertes Aussehen erhält.