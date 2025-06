Festival-Ausblick: So wird der Sonntag am Donauinselfest

Zum Abschluss bietet das #dif25 nochmal ein buntes Feuerwerk an Acts und ein Rahmenprogramm, das für alle Besucher etwas bereithält.

Am letzten #dif25-Festivaltag wird’s noch einmal laut, bunt und stimmungsvoll. Von Pop bis Polka, von Elektro bis Schlager - hier kommt jeder auf seine Kosten, wenn angesagte Stars wie AUT of ORDA, Esther Graf, Lemo, Jugo Ürdens, Wir 4 und Alle Achtung die Insel noch einmal so richtig zum Beben bringen. Frischer Wind kommt von den Rock The Island Contest-Siegern Julia Steen und Zweimann, zwei heimische Talente mit ganz großem Sound.

© Roman Fuhrich

© APA/FLORIAN WIESER

Neben der heimischen Crème de la Crème gibt es natürlich auch internationale Stars zu erleben. Rag’n’Bone Man, Beast in Black oder Fast Boy liefern dem partyhungrigen Publikum genau die Hits, bei denen alle mitsingen können.

© Roman Fuhrich

© APA/FLORIAN WIESER

Wer lieber zum Lachen auf die Insel kommt, wird bei Manuel Rubey & Simon Schwarz oder David Scheid fündig. Und für alle, die’s traditionell mögen: Die Wienerliedschule Tokyo feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit einer einmaligen Show aus japanischem Gesang und echtem Wiener Schmäh.

dif25 Acts am Festivalsonntag

Das gesamte Programm des Donauinselfestes 2025 findet sich in der #dif25 dabei! App und auf der Website unter www.donauinselfest.at/programm.

BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE

Heckspoiler, Voltwechsel, Roadwolf, All Faces Down, BEAST IN BLACK

FRIEDENSBÜHNE

Yelus, Slambo, Langhals Joe, Mikki (GG); Pan Kee Bois, JUGO ÜRDENS, Rosa Rosen, Kat Ze

WIEN ENERGIE / HITRADIO Ö3 FESTBÜHNE

Julia Steen (RTIC Gewinner– Act), Zweimann (RTIC Gewinner– Act), Esther Graf, LEMO, Rag ‘n’ Bone Man, AUT of ORDA (Special Guests: Otto Jaus, RIAN, Thomas Spitzer, Florian Ritt, Georgij Makazaria)

OKIDOKI KINDERFREUNDE BÜHNE

Kasperltheater, OKIDOKI Spiele Challenges mit Robert Steiner, Franz Löchinger & Drumbella – das sprechende Schlagzeug, Spotlight Dancecenter, Kinderliedermacher Bernhard Fibich

OBI / KRONEHIT ELECTRONIC MUSIC BÜHNE

Lola Pour, DJ Lawrenco, Lärax feat. Wolf le Funk, Dj Jay Carpenter, DJ IN-STYLE, Rene Rodrigezz, Technotronic – Eric Martin, Fastboy, Hammertime, Voxx Gemini

FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER & AUSTROHITS– BÜHNE

Frühschoppen mit “Die Fürsten”, Caro Fux, Die Südsteirer, Die Draufgänger, WIR 4, Alle Achtung

ORF III KULTURZELT

Tanzmusik auf Bestellung, Chrissi Buchmasser, Antonia Stabinger, Tricky Niki, Manuel Rubey & Simon Schwarz, David Scheid

WIENER LIEDKUNST BÜHNE

Die Wienerlied– Experten (Special Guest: Wienerliedschule Tokyo), Agnes “Offenes Singen”, Neuklangschrammeln, Hovacek, Strudel

PODCASTBÜHNE

Hawi d’Ehre, Pension Schöller, Negroni Night, Beim Gast zu Gast und Drama Carbonara

YOUNION – FSG BÜHNE POWERED BY BAWAG– VÖS

küks & konsorten, Flashback – The Power Party Band, Beislrocker, Meister Grössing & seine Homöopathen, Kraut & Ruam

FSG– GÖD/ARBÖ RADIO BÜHNE

Neiyla, Kreis & Quer, Einfach Lisa, Zug nach Wien, MOM

PRO– GE JUGEND– ROCK ANTENNE ÖSTERREICH BÜHNE

ROCK ANTENNE Österreich Hardchor, Lighter on the Moon, Metternich, Retschn Ernst sei Maschin, Igel vs. Shark

CLUBKULTUR BÜHNE POWERED BY DECK

Kobermann, Masha Dabelka, sugar slip Collective, Salty Sis, A. N. I.

Rahmenprogramm-Highlights am Sonntag

BANK AUSTRIA / OTTAKRINGER BRAUEREI / RADIO 88.6 ROCK INSEL

10.00 – 15.00 Uhr: Beer Pong

14.30 – 15.30 Uhr: YOGA by AuroraYoga

FRIEDENSINSEL

13.00 – 15.45 Uhr: Graffiti-Workshop mit Spraycity

BANK AUSTRIA DONAUCYCLE NACHHALTIGKEITSINSEL

13.00 – 14.00 Uhr: Vermigrand

13.00 – 15.00 Uhr: Workshop zum kreativen Verarbeiten von gebrauchten Textilien

14.00 – 15.00 Uhr: Robin Foods / Solar Kitchen

15.00 – 15.30 Uhr: Naku (Aufklärung über Biokunststoffe) 15.00 – 17.00 Uhr: Reparieren von kleinen Löchern und Flicken direkt vor Ort

15.30 – 16.00 Uhr: Naku (Aufklärung über Biokunststoffe) 16.00 – 17.00 Uhr: C2C – das perfekte Produkt & Auflösung Rätsel

BANK AUSTRIA KINDERFREUNDE INSEL



Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde, Spielbus der Wiener Kinderfreunde mit tollen Spielen zum Mitmachen (Luftwurst, Fallschirm, Kraxelschlauch, sowie der Wasserbaustelle mit Wasser-Spaß zum Pritscheln und Abkühlen), HAUS DES MEERES Kinderschminken, Spiele - und Malzelt, Kreatives Werken, ANKER Kinderbackstube, uvm.

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG / SICHERES WIEN INSEL



12.00 – 21.00 Uhr: JYSK Dream Ride

14.00 – 14.20 Uhr: Therapiebegleithunde

14.20 – 14.55 Uhr: Rettungshunde

15.00 – 15.15 Uhr: Reanimation

16.00 – 16.25 Uhr: Verkehrsunfall

16.30 – 17.00 Uhr: Österreichische Wasserrettung

ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN SPORTINSEL

10.00 – 16.00 Uhr: BILLA / TUI Beach Volleyball Turnier 2025

11.00 – 18.00 Uhr: BYD Karaokebühne

BUNDESHEER ACTION & ACTIVITY INSEL

12.00 – 19.00 Uhr: Österreichisches Bundesheer vor Ort u. a. Hindernisbahn, ZORBs Parcours, Military Parcours, "Hängechallenge", Cybershelter etc.

TOURISMUS INSEL

15.00 – 18.00 Uhr: Lateinamerikanische Tänze

18.00 – 20.00 Uhr: Lateinamerikanische Musik

WIEN HOLDING DEMOKRATIE INSEL

14.00 – 19.00 Uhr: Parlament on Tour

15.00 – 19.00 Uhr: Demokratie-Mitmach-Spiel / Demokratie-Rätsel-Rallye

15.00 – 19.00 Uhr: EU-Infostand

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten sowie ein umfassendes Informations– und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

"Das Donauinselfest macht die beeindruckende Bandbreite der österreichischen Musiklandschaft erlebbar – von Pop bis Punk, von Hip-Hop bis Volksmusik. Unser Ziel ist es, Künstlerinnen und Künstler aus ganz Österreich und unterschiedlichsten Genres eine sichtbare Bühne zu bieten. So fördern wir kulturelle Vielfalt und stärken den kreativen Zusammenhalt dieser Stadt. Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Abschluss dieses besonderen Festwochenendes – gemeinsam mit einem begeisterten Publikum", betont Jörg Neumayer, Landesparteisekretär der SPÖ Wien.

Auf dem gesamten Festivalgelände wurden bereits fleißig Becher gespendet und gesammelt – auch am Sonntag sind alle Besucher:innen herzlich dazu eingeladen, ihren Becherpfand an die diesjährige DIF-Charity, die Österreichische Krebshilfe Wien, zu spenden. Mobile Sammelteams sowie Teams an zwei Becherhütten (eine beim Hauptzugang Schnellbahnbrücke und eine bei der Festwiese gegenüber des Schulschiffs) nehmen diese gerne entgegen.