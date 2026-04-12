Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. Wien Lifestyle
ABC Bunker Schutzraum
© instagram/unterwien

Blick unter die City

Kalter Krieg "Unter Wien": Führung zeigt geheime Schutzbunker

12.04.26, 14:30
Teilen

Eine neue Bunker-Tour durch Wiens geheime Unterwelt wird zur Zeitreise in die beängstigenden Dekaden des Kalten Krieges. 

Wiens Unterwelt öffnet sich, denn: Was jahrzehntelang verborgen blieb, wird jetzt zugänglich. Mitten in Wien führen neue Touren seit neuestem interessierte Besucher in eine Welt, die für den Ernstfall gedacht war.

Schutzbunker ABC
© Unter Wien

Der Verein Unter Wien macht zwei stillgelegte ABC-Bunker im 3. Bezirk erstmals für Außenstehende erlebbar. Die Anlagen stammen aus der Zeit des Kalten Krieges und sollten die Bevölkerung vor atomaren, biologischen und chemischen Bedrohungen schützen. Jahrzehntelang ungenutzt, geben sie heute seltene Einblicke in eine Ära ständiger Alarmbereitschaft.

 

 

Startpunkt der "Tour K" ist ein unscheinbares Parkhaus. Von dort geht es tief hinab in einen Großbunker mit Platz für 1.200 Menschen. Danach führt die Route in eine kleinere Anlage für 240 Personen. Beide Orte zeigen eindrucksvoll, wie ernst die atomare Bedrohung bereits vor Jahrzehnten genommen wurde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen