Kalter Krieg "Unter Wien": Führung zeigt geheime Schutzbunker

Eine neue Bunker-Tour durch Wiens geheime Unterwelt wird zur Zeitreise in die beängstigenden Dekaden des Kalten Krieges.

Wiens Unterwelt öffnet sich, denn: Was jahrzehntelang verborgen blieb, wird jetzt zugänglich. Mitten in Wien führen neue Touren seit neuestem interessierte Besucher in eine Welt, die für den Ernstfall gedacht war.

© Unter Wien

Der Verein Unter Wien macht zwei stillgelegte ABC-Bunker im 3. Bezirk erstmals für Außenstehende erlebbar. Die Anlagen stammen aus der Zeit des Kalten Krieges und sollten die Bevölkerung vor atomaren, biologischen und chemischen Bedrohungen schützen. Jahrzehntelang ungenutzt, geben sie heute seltene Einblicke in eine Ära ständiger Alarmbereitschaft.

Startpunkt der "Tour K" ist ein unscheinbares Parkhaus. Von dort geht es tief hinab in einen Großbunker mit Platz für 1.200 Menschen. Danach führt die Route in eine kleinere Anlage für 240 Personen. Beide Orte zeigen eindrucksvoll, wie ernst die atomare Bedrohung bereits vor Jahrzehnten genommen wurde.