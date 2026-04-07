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Escape Room Wien Lost City of Atlantis
© 2026, ESCAPE GAME OVER

Mitten auf der MaHü

Unterwasser-Spektakel: "Atlantis" als neues Escape-Room-Abenteuer

Von
07.04.26, 11:30
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Wien ist um ein Freizeit-Highlight reicher - "Lost City of Atlantis" von Game Over lädt ab sofort zum Rätseln mit Teamwork ein. 

Mitten auf der Mariahilfer Straße wartet ein brandneues Abenteuer, das es so in Wien noch nicht gab. Hinter verschlossenen Türen tauchen Besucher in eine Welt ab, die mehr nach Hollywood als nach Innenstadt klingt. "Lost City of Atlantis" von Game Over macht es möglich.

 

 

Der neue Escape Room setzt voll und ganz auf das Mythos Atlantis. Spieler begeben sich auf Spurensuche nach der sagenumwobenen Stadt - mit Rätseln, versteckten Hinweisen und einer packenden Story. Antike Ruinen und uralte Schriften bilden die Grundlage für ein Szenario, das die Grenzen zwischen Spiel und Realität wortwörtlich verschwimmen lässt.

Der Raum kann optional im "Water Gate"-Modus gespielt werden, ein zusätzlicher Nervenkitzel für besonders Mutige - darüber hinaus verstärkt eine speziell gestaltete Decke das Unterwasser-Feeling. So oder so steht das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund, wobei Teamwork und logisches Denken über Erfolg oder Scheitern entscheiden.

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