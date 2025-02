Messerattacke am Yppenplatz: Opfer flüchtet in Polizeistation

Das 42-jährige Opfer wurde im Gesicht verletzt und ausgeraubt.

Die Tat ereignete sich am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr am Yppenplatz in Ottakring. Dort attackierten vier Männer einen 42-Jährigen unter anderem mit einem Messer. Das Opfer wurde im Gesicht verletzt. Die Angreifer klauten ihm das Handy und Ausweisdokumente.

Dem 42-Jährigen gelang es in die Polizeiinspektion Brunnengasse zu flüchten. Dort wurde umgehend eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet. Die Schnittwunde des Opfers wurde von der Berufsrettung versorgt. Anschließend wurde der Mann ins Spital gebracht. Die Ermittlungen in dem Fall hat das Landeskriminalamt Wien übernommen.

Der Yppenplatz in Ottakring ist immer wieder ein Schauplatz von Gewalt. Er gilt als Hotspot in der Suchtgift-Szene. Im Juli des letzten Jahres fielen sogar Schüsse.