Mitten am Tag: Slowake (49) schlug Geschäft mit Halterverbotstafel ein

Zuerst bedrohte der Slowake den Geschäftsführer mit einer Schere, dann schlug er mit einem Halteverbotsschild die Auslagenscheibe ein.

Der Geschäftsinhaber verständigte am Samstagvormittag die Polizei. Als die Beamten gegen 11 Uhr in dem Laden in der Wiener Innenstadt eintrafen, erwartete sie der aufgebrachte Ladenbesitzer bereits.

Neben ihm stand ein Slowake mit einem Halteverbotsschild in der Hand. Mit diesem soll er kurz zuvor auf das Fenster des Geschäftes eingeschlagen haben. Laut dem Geschäftsinhaber soll Randalierer bereits vor über einer Stunde sein Geschäft aufgesucht haben und ihn mit einer Schere, die auf dem Tresen lag, bedroht haben.

Der Angreifer kam wieder

Danach verließ der 49-Jährige das Geschäft, kam dann aber mit dem Halteverbotsschild zurück und schlug die Auslage ein. Der Slowake wurde vorläufig festgenommen.Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.