Musiker-Mekka ist Insolvent

Das "Größte Musikhaus Österreichs" ist insovent. Am Handelsgericht Wien wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) hat schlechte Nachrichten für alle Musiker im Land. Das Fachgeschäft "Klangfarbe" - nach eigener Definition das größte Musikhaus Österreichs - hat Probleme.

Die Passiva betragen 3 Mio. Euro, rund 110 Gläubiger und 48 Dienstnehmer sind betroffen. Die Klangfarbe Musikinstrumente und tontechnische Geräte Handelsgesellschaft m.b.H. bietet laut KSV den Gläubigern einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, an.

Umsatzeinbußen durch Teuerung

Als Insolvenzursachen gibt die Firma insbesondere die Teuerungen infolge der COVID-Pandemie und des Ukraine-Russland-Konflikts an. Dazu seien nachhaltige Umsatzeinbußen gekommen, die den Eigenantrag auf ein Sanierungsverfahren ausgelöst hätten. „Der Insolvenzverwalter wird in den nächsten Wochen zu prüfen haben, ob die Sanierungsbestrebungen der Schuldnerin aufrechterhalten werden können“, so ein KSV-Sprecher zum ORF.