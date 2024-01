Nächste Ex-Firma von Martin Ho in Konkurs

Nachfolgefirma des Dots im The Leo Grand unter neuem Alleingesellschafter stellt mit 1,2 Millionen Euro Schulden Konkursantrag.

Wien. Die Pleite-Serie rund um das ehemalige Imperium von Ex-Gastro-Star Martin Ho geht weiter. Jüngster Fall ist die Rixi One Personalverwaltung GmbH – vormals: Dots at The Leo Grand GmbH. Die Rixi One beantragte selbst die Eröffnung eines Konkursverfahrens beim Handelsgericht, berichten die Gläubigerschützer von Creditreform.

Multi-Pleitier ist seit Oktober neuer Chef

Martin Ho selbst hat mit dieser Pleite natürlich wie immer juristisch und wirtschaftlich rein gar nichts zu tun. Denn seit Oktober ist – wie in vielen anderen ehemaligen Firmen Hos, die jetzt in Insolvenzverfahren stecken – ein Herr Hans Michael Pimperl Alleingesellschafter und damit rechtlicher Vertreter der Rixi One Personalverwaltung GmbH.

© Dots im The Leo Grand ×

1,2 Mio. Euro Schulden bei rund 110 Gläubigern

Diese wiederum beschäftigt sich laut Konkursantrag nicht mehr mit der Führung des Nobelrestaurants DOTS im The Leo Grand, sondern mit Personalbereitstellung. Laut Eigentantrag führte ein Auftragsverlust zur Insolvenz, von der rund 110 Gläubiger in einem Gesamtausmaß von 1,2 Millionen Euro betroffen sind. Wie viele Arbeitnehmer betroffen sind, ist offen. Eine Fortführung ist nicht geplant. Insolvenzverwalter ist Rechtsanswalt Michael Ludwig Lang.