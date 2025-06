Sturm auf 365-Ticket-Petition in Wien

Fulminanter Zulauf für Ticket-Petition der Grünen nach den ersten 48 Stunden online.

Seit Mittwoch ist die Petition der Grünen in Wien online, die sich für den Erhalt der 365 Euro-Jahreskarte einsetzt. "Alle, denen günstige Mobilität und Klimaschutz am Herzen liegen, können unter https://wien.gruene.at/petition-jahreskarte unterschreiben", so die Grünen.

"Das Angebot ist in Europa einzigartig"

Dass sich die Wiener:innen das365 Euro-Jahresticket nicht einfach so nehmen lassen, zeigt der starke Zulauf in den ersten 48 Stunden der Petition: Seit Mittwochvormittag haben bereits knapp 3.100 Menschen unterzeichnet. "Denn die 365 Euro-Jahreskarte, die von Rot-Grün 2012 eingeführt wurde, vereint soziale und klimafreundliche Mobilität in Wien. Mit nur 1 Euro pro Tag auf allen Wiener Öffis unterwegs sein – dieses Angebot ist in Europa einzigartig", so die Grünen in einer Aussendung. Bürgermeister Michae Ludwig und die neue rot-pinke Stadtregierung hätten zuletzt ein klares Bekenntnis zum 365 Euro-Ticket vermieden – ein solches finde sich auch nicht im Koalitionsprogramm befürchten die Grünen große Änderungen bei dem Ticket.